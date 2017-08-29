台韓斷交前 盧泰愚秘會蔣彥士那句話

台韓斷交今年25週年。1992年外交生變前的關鍵時刻，當時李登輝總統特派曾任外交部長的總統府秘書長蔣彥士（圖中）擔任特使，前往青瓦台會見韓國總統盧泰愚。（圖/資料照片及外交部網站資料）

台韓斷交今年25週年，至今仍有一些台灣民眾無法諒解當年韓國政府未事先告知台灣，就匆促宣布斷交。不過，知情外交人士透露，1992年5月，台韓斷交前約3個月，韓國總統盧泰愚在青瓦台秘會台灣特使蔣彥士時，就已親口說出「結交新朋友，不忘老朋友」，這充滿想像的話，其實已是對關係生變有所「示意」。

外交人士並透露，盧泰愚會見蔣彥士之後，到1992年8月雙方斷交的這段期間，氣氛非常微妙，台灣方面曾有期待，希望出現「雙重承認」（韓方稱為『同時承認』），也就是韓國和中國大陸建交但不與台灣斷交，以此方式繼續維持台韓雙方關係。但後來的發展，盧泰愚仍採「一個中國」原則，沒有選擇雙重承認。

台韓斷交時隔25年，但當年台韓斷交前後的細部情節，雙方外交部門至今仍有若干史實尚未對外公布，有待更多研究還原真相。

關於台韓關係，盧泰愚在競選總統時即已表態，當選後定會在任期內完成與中國大陸建交。在1992年5月，當時李登輝特派曾任外交部長、時任總統府秘書長的蔣彥士擔任特使前往韓國，挽救關係。但盧泰愚政府最後仍於1992年8月24日宣布與大陸建交。

據悉，過去一些邦誼長久的國家準備與中華民國斷交時，在宣布斷交前，有的確實會基於互信，私下先向台灣方面預告，讓台灣政府和人民有所準備，對台灣造成的不便降至最低。譬如沙烏地阿拉伯和南非，與中華民國斷交，都是在前一年即已告知台灣。

外交人士表示，斷交當時台灣駐韓大使金樹基在大使館降旗儀式說，「我們一定會再回來」，氣氛低迷。很多韓國「友人」瞬間都和台灣保持距離，只有極少數如前國會議長金在淳及當時大韓航空創辦人、韓進集團總裁趙重勳，給予台灣最大的溫暖，並提供協助，在台灣最需要韓國友人幫忙的關鍵時刻，伸出了援手。

外交人士指出，台韓斷交以後，韓國政府於同年9月15日派「特別使節團」（台灣稱其『道歉團』）到台北，團長就是趙重勳，就未來雙邊關係架構交換意見。而在雙邊協議達成之前，已閉館的原台灣駐韓使館只能暫以「旅韓華僑證照收轉服務處」名義在韓維持領事業務，服務處地點就是設在趙重勳公司大樓某樓層。

(中時)