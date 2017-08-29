停電後民調 林濁水：有2個對蔡總統和綠營危險訊息

總統蔡英文。（報系資料照）

《美麗島電子報》日前公布最新國情民調，民進黨前立委林濁水認為，這份民調透露2個對蔡總統和民進黨的重要危險訊息，一、民進黨的負面評價已經超過國民黨，二、蔡英文在年輕人中的信賴感趨於平淡。

根據最新民調顯示，民眾對總統滿意度在7月分因為國會通過公教年金改革方案出現單月的反彈後，又回到繼續下滑的趨勢。林濁水指出在這個調查前夕發生了大跳電，本來普遍認為將使總統的民眾滿意度受到嚴重衝擊。但看起來並非如此，信任度34.6%，只降低1.1%，滿意度27.2%，只降低1.7%；只是負面評價的惡化稍高，不信任度49.5%，上升了3.3%，不滿意度破6成，達到60.2%，上升了2.9%，大抵上都是小幅波動。

另一方面，民調緊接在崇拜總統的文青和記者大作「世大運遇陳抗，柯P六神無主，小英神救援」的傳奇文章，電視上名嘴談得沸沸揚揚，但是也看不到對總統滿意度有什麼正面的止跌作用。林濁水認為當然也有可能，兩件事件效果互相沖銷，以致於只有小幅波動，但是假使大停電、總統神救援這麼大的兩個事件都影響不到民意重大變化，民眾對總統只是持續著繼續下滑的走勢，那就最值得擔心了。

而針對這份國情民調，林濁水分析裡面透露了2個對蔡總統和民進黨的重要危險訊息：

1、民眾對民進黨好感度持續下滑，雖然稍稍高於對總統的滿意度，但是只剩下28.3%；相反的對國民黨好感度上升，達到24.5%，雙方差距已經剩下3.8%。另一方面，民眾對兩黨的負面感受都上升，但對民進黨的上升幅度稍大，結果，民進黨的負面評價已經超過國民黨，是47.6%比47.4%。

2、在2014年之後，蔡英文在年輕人中獲得壓倒性的信賴感。但是在8月國情調查中，這種非常特殊的信賴感已經趨於平淡。在20～29歲的年齡層的信任度34.8%和總體民眾的34.6%已經沒有什麼差別；不信度20～29歲的年齡層52.1%也和總體的49.5%只多了2.6%。

(中時電子報)