賽琳娜IG遭駭客入侵 小賈斯汀全裸照被公開

賽琳娜IG被駭，前男友小賈斯汀裸照再度被公開。(圖/賽琳娜IG)

美國小天后賽琳娜，IG上擁有超過1億2千5百萬粉絲，一度成為2016年IG人氣王，常在IG上分享性感火辣照的她，總引發全球粉絲熱烈討論，不過卻爆出IG遭駭客入侵，舊愛「小賈斯汀」正面裸照被完整公開，可說讓她臉全綠了。

賽琳娜IG帳號被駭客入侵，前男友小賈斯汀兩年前在波拉波拉島度假時，被美媒《New York Daily News》偷拍的裸照，再度被公開在眾人面前，只見小賈斯汀全身赤裸出現在房外的陽台游泳池，重要部位可說「公開見客」「小賈斯汀」其中還寫了一些不雅字眼，這讓賽琳娜立刻把照片刪掉，不過早就被多數網友截圖在網路瘋傳，事後賽琳娜工作人員也證實IG帳號被盜，不過團隊已經重新找回IG帳號的掌控權。

(中時電子報)