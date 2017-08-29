全新東區地下街 較勁百貨公司美食商場

茶飲、水煎包等輕食品牌進駐新開幕的東區地下街，引來排隊人潮。(麗陽提供)

東區地下街歷經三個月重新整修裝潢後大變身，不僅有知名網路美妝品牌進駐，就連韓國最大生活雜貨品牌，也看中地下街美日高額人流量選擇進駐，已經儼然成為新的東區百貨新星。

去年底因捷運公司重新招標而取得經營權的麗陽商場表示，本次東區地下除了空間設計的全新改變外，更針對年輕人的生活習慣導入了國內外知名的美妝、服飾、餐飲、生活用品及文創等品牌，例如臺灣網路美妝知名品牌86小舖、韓國最大生活雜貨品牌艾樂屋ilahui…等，都看中東區地下街的人流選擇進駐。

以百貨商場美食街為概念而打造的東區地下街，裝潢美氣氛佳頗受好評，民眾到東區逛街又有新的休息地點可以選擇。(麗陽提供)

為了讓逛累了的民眾能有一個可以短暫休憩的好地方，麗陽商場引進美食街概念，將地下街的第一廣場以「壹號輕食BAR」為主題全新規劃，以柔美的燈光及栩栩如生的櫃台裝置，展現歐風悠閒氛圍，並設置座位區讓民眾可以坐下休息。在這裡更引進了COCO茶飲、老蔡水煎包等優質輕食品牌，提供民眾餐飲新選擇，而大成長城集團旗下烘焙品牌「岩島成」也將於10月份營運，將提供民眾多元美味的餐飲新選擇。

(中時電子報)