你只想去京都嗎？還是只是還不清楚自己還可以去哪裡？(圖/酒雄瘋日本提供)

京都擁擠的公車、水洩不通的道路，這樣的現象或許不是全部，但已經可以說是當地部分區域的日常。(圖/酒雄瘋日本提供)

京都，是許多外國旅客認識日本的第一步，也是台灣遊客最熟悉的城市。然而，日本這麼大，你只想去京都嗎？當每年大批外國遊客湧進京都，京都還是你最想去的地方嗎？或者是不清楚自己還可以去哪裡？還是因為語言門檻讓旅行目的地產生阻礙？日本旅遊愛好者「酒雄瘋日本」就從日本京都旅遊熱潮，探討旅行的意義。

日本旅遊愛好者「酒雄瘋日本」感嘆，漫步在靜謐的小鎮也是很有味道，但問題是，風格小鎮在哪裡？(圖/酒雄瘋日本提供)

今天朋友轉貼一篇朝日中文新聞給我，標題是「既有氛圍消失、巴士擠滿人 外國遊客暴增京都居民悲鳴」，內文主要是提到今年京都祇園白川，停辦了27年來的慣例-夜櫻點燈活動，其中的原因，就是深怕過度聚集的人潮，會使得當地擁擠到無法消化的程度。文中也提到，在地人困擾外國人於當地拍攝婚紗的問題，甚至排隊在自家門口拍攝，對在地人生活造成影響。我也問了我住在京都的朋友，擁擠的公車，水洩不通的道路，這樣的現象或許不是全部，但已經可以說是部分區域的日常。

▶京都還是你最想去的地方嗎？

其實這篇文章我在一兩個月前，就分享日文版在我粉絲頁上，並且也提到某國外做的調查，外國人最想去的排行榜，京都已經略降名次，其中很大的原因，就是因為外國觀光客太多。其實我並沒有要針對京都說什麼，也並非不愛京都。因為只要是觀光客太多的地方，就會讓在地日本風情大減，要是又剛好都說你我都聽懂的語言，頓時之間會沒有出國的感覺。這也是沒辦法的事情，好玩的地方，大家都想去，飛機票越來越便宜，自然就集中在那些最熟悉的地方了。

▶觀光客分流找出自己的旅行目標

唯一的解法，就是引導觀光客分流，不要唯有東京、京都、大阪好，讓有能力的旅客，可以進一步的朝向其他地方去旅遊，四國、山陰山陽、東北等等地方，也很值得大家去旅遊，也就是日本政府積極推展的「地方創生」的一環。這時候旅客本身的旅遊技能(交通工具熟悉度、語言、環境適應、能否自駕等)就會產生很大的差別。具備各項技能的旅客，其實就會是地方旅遊的尖兵，可以先一步開拓其他旅客還沒去到的地方(目前有很多部落客就擔任這樣的角色)。等到地方累積一定的人氣與旅客數，該地方應要去發展地域性的旅遊服務，像是一日tour，或是城市特色活動(如手作體驗)、水上或登山等大自然活動等等，讓旅客可以更深入體驗日本各地風情。

日本旅遊型態多元，水上活動也是某些地域的特殊資源。(圖/酒雄瘋日本提供)

日本旅遊愛好者「酒雄瘋日本」認為，旅行就是濃縮的人生，因為在短短的時間內必須去做出很多的取捨，然後隨著這些取捨來應變。(圖/酒雄瘋日本提供)

▶語言門檻是旅行的阻礙？

目前這些在地特色活動，大部分都沒有中文或英文的服務，也就是完全需要仰賴旅客自己的語言技能，可說是推展不易，接受度也比較有限。但難道不會日文的，就只能挑大城市去，或是比較不熟的地方就得跟團嗎？

我個人認為跟團確實是很棒的方向，現在我們能看到越來越多的特色行程，我合作比較多的雄獅旅遊，就推出不少有趣的、過去少人嘗試的行程。但如果你更期待靠自己的雙眼與雙腳感受日本，那麼增進自己的旅遊技能，就是勢在必行的功課了！

旅行其實是看自己想看的東西，像日本有些縣市就會做中文化的資料，起碼有第一層的溝通。如果去日本只是吃吃東西、買買東西，都沒有涉及到文化層面(我指的文化不指是傳統文化、還有人與人的交流、技術的交流、甚至商業交流)， 其實都還是比較淺薄的，而且是很容易去過一次就當作去過了，打勾叮咚叮咚，下次可以換一個地方。譬如說，只去過札幌一次，買買吃吃逛逛，然後說札幌我去過了，下次要去別的地方。恕我直言：「這樣的旅行，其實去哪都一樣！」

▶獲取知識才是旅行的王道

個人認為，旅行的前提是在於「知識的獲取」，如果我們都不知道那邊有什麼，又不會說當地的語言，就只能去碰運氣，這樣的旅行不能說沒有意義，但可能所感受的層面就會比較表面。因此若能學習初步的語言、了解一點點文化，就不會只是走馬看花、打打卡而已。

因此，如何獲得知識，而且還需要願意花時間去研究：當地有什麼？自己可能會喜歡什麼？自己習慣的旅行目標在下個旅行地能不能被滿足？這些才是重點。

譬如說有一個人喜歡吃燒肉，東京跟大阪已經有喜愛的燒肉店，那在設定旅行目標的時候，其實就能把這個條件放進去：「我想去一個有很棒燒肉店的城市」。那假設這次是設定名古屋，我們就花點時間查一下名古屋的燒肉店，可能會得到3~5間候補選擇，即便你的旅行日期可能遇到公休日，但有這麼多候補，總有一間可以吃到吧! 如此一來你的燒肉需求就被確保了。最後這趟名古屋之旅，除了原本就設定想要去的名古屋城、榮商圈、熱田神宮之外，還有燒肉。想去的動力是不是又增加了些呢？

一趟旅行就只是走馬看花、打打卡？如何獲得知識、花時間去研究：當地有什麼？自己可能會喜歡什麼？自己習慣的旅行目標在下個旅行地能不能被滿足？這些才是旅行的重點。(圖/酒雄瘋日本)

▶旅行本自由

我不喜歡稱呼旅行為自由行，因為旅行本來就是靠自己設計的，他是個計畫，也是個願望清單，有時候不完全照著執行，不過總會依照心中想要的方式前進。旅行本來就是自由的，又何必冠上這兩字呢？

人類的旅行其實是有很多目的的，古人上京科舉，或去寺廟祈求豐收、無病息災，可能一去就是一個月，這也是旅行啊！現代的人去找尋自我，打工度假，那也是旅行。我去探訪以前承蒙照顧的恩師，那也是旅行。

旅行不一定要什麼都高端享受，應該是學會享受際遇，享受眼前的景色，欣賞並承擔自己選擇後的結果。所以很多人說「旅行＝人生」，其實我說旅行就是濃縮的人生，因為在短短的時間內，我們要去做出很多的取捨，然後隨著這些取捨來應變。旅行是段非日常的期間，可以讓人學到很多，誇張點能讓自己一夜長大。

或許那才是旅行更多地方的意義。我們是海島國家，文化衝擊就只能靠旅行才能獲得，旅行不一定是享樂，而是成長的必要過程。學會旅行，就勝過讀萬卷理論書了！常常覺得，我的人生或許某部分是為了闡述旅行好處而存在的，希望讀著我文字的你，也能慢慢體會旅行對你自己的意義。祝旅途愉快！

※本文經酒雄瘋日本授權刊登，並同意中時電子報編寫導讀與修訂標題※

(中時電子報)