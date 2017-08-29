MLB》上大聯盟4天0登板 胡智為返光芒3A
胡智為在相隔2個多月後，上周再獲機會被光芒拉上大聯盟，但他足足等了4天，都等不到機會登板，光芒今(29日)為空出名額給傷癒復出的右投安瑞希(Matt Andriese)，決定再把胡智為下放3A，不過大聯盟9月擴編時間將近，尚被列於40人名單內的胡智為，或許很快能重返戰線。
胡智為在上周四(24日)重返大聯盟，剛好遇到大聯盟「球員周」活動，還拿到繡上「WHO？」綽號的球衣。然而，光芒接連對戰藍鳥和紅雀，胡智為都未能有機會讓綽號球衣亮相。如今光芒等到安瑞希回歸，又把胡智為下放，他今年出賽4場，0勝1敗、自責分率1.13。
安瑞希前次出賽是在6月10日雙重賽第二戰對運動家，隨後他因右臀不適，6月13日被放到60天傷兵名單。剛過28歲生日的他，此次回歸預計仍會進先發輪值，不過光芒下個系列賽對皇家，他可能會先以中繼身分登板。安瑞希直言，這次養傷了一段時間，能回球場當然很興奮，也期望幫助球隊打進季後賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。