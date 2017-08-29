MLB》上大聯盟4天0登板 胡智為返光芒3A

胡智為重返大聯盟4天0登板，又被下放3A磨練。(美聯社資料照)

胡智為在相隔2個多月後，上周再獲機會被光芒拉上大聯盟，但他足足等了4天，都等不到機會登板，光芒今(29日)為空出名額給傷癒復出的右投安瑞希(Matt Andriese)，決定再把胡智為下放3A，不過大聯盟9月擴編時間將近，尚被列於40人名單內的胡智為，或許很快能重返戰線。

胡智為在上周四(24日)重返大聯盟，剛好遇到大聯盟「球員周」活動，還拿到繡上「WHO？」綽號的球衣。然而，光芒接連對戰藍鳥和紅雀，胡智為都未能有機會讓綽號球衣亮相。如今光芒等到安瑞希回歸，又把胡智為下放，他今年出賽4場，0勝1敗、自責分率1.13。

安瑞希前次出賽是在6月10日雙重賽第二戰對運動家，隨後他因右臀不適，6月13日被放到60天傷兵名單。剛過28歲生日的他，此次回歸預計仍會進先發輪值，不過光芒下個系列賽對皇家，他可能會先以中繼身分登板。安瑞希直言，這次養傷了一段時間，能回球場當然很興奮，也期望幫助球隊打進季後賽。

(中時電子報)