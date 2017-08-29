北韓再試射 南韓有望獲美允增加導彈威力

首爾火車站的電視今早播放北韓進行飛彈試射的畫面。(美聯社)

南韓副外交部長表示，鑑於北韓今晨又再度試射飛彈，美國現在已明瞭須盡速增加南韓導彈能力，他和美國官員對談後表示美國有意同意讓南韓增加導彈彈頭酬載。

南韓的副外交部長Lim Sung-nam和美國副國務卿約翰‧沙利文(John Sullivan)討論兩國關係以及北韓的核武計畫時，特別討論南韓對增加飛彈酬載的要求，南韓之前就已向美國要求將導彈的彈頭酬載限制調升到1噸。

北韓上周六才發射三枚短程導彈到東海中，7月也是設了兩枚洲際飛彈，使得朝鮮半島上的緊張情勢遽增。今天早上北韓再度發射飛彈，穿越日本上空。

Lim表示他確定美國對此要求的反應相當正面，他說美國現在已經了解必須盡速和順暢的調整這個限制。南韓國防部長宋永武(Song Young-moo)和美國國防部長馬諦斯(Jim Mattis)週三預計也將在五角大廈討論到這個問題。

目前按照美國和南韓目前的飛彈準則，南韓可以製造酬載最高500公斤、射程最高800公里的飛彈。

Lim和沙利文也討論兩國就美國在南韓的嚇阻力、定期舉辦策略性諮詢會議，兩方也同意就北韓的核武問題保持密切合作。

(中時電子報)