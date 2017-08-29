慎防缺電缺水！氣象局：今年秋季偏暖雨量少

中央氣象局今日舉行秋季展望記者會，氣象局指出，依據現有資料研判，在溫度方面，今年秋季台灣氣溫將偏暖，提醒民眾在秋季也要節約用電，且雨量預測為正常至偏少，加上中南部即將進入枯水期，各界也須妥善運用水資源。

氣象局指出，今年7月至8月太平洋高壓偏強，全台氣溫偏高，炎熱天數明顯偏多，其中台北日最高溫達攝氏37度以上的天數多達19天，多於平均值5.6天，創下自1897年台北設站以來，同期37度高溫日數最多的紀錄。若以13個平地站平均代表台灣，今年8月均溫極有可能打破1998年8月所創的攝氏29.4度的紀錄。

氣象局表示，展望未來一季，西北太平洋的海溫持續偏暖，而過去統計資料顯示，台灣秋季氣溫與鄰近海域的海溫有高度正相關，因此預測台灣秋季氣溫以偏暖的機率較高。

氣象局指出，在雨量方面，預測秋季雨量以正常至偏少的機率較高，不過9月、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，平均而言仍有1.2個颱風侵台，颱風若有機會接近台灣，須注意是否與東北季風產生效應，進而帶來豪大雨。

氣象局提醒，由於預測台灣秋季有持續偏暖趨勢，氣象局呼籲民眾節約用電。氣候上，未來一季中南部有將逐漸進入枯水期，因此氣象局也提醒各界要妥善運用水資源。

(中時)