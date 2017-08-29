王齊麟李佳馨 挺進羽球混雙金牌戰

王齊麟、李佳馨挺進金牌戰。（譚宇哲攝）

李洋、許雅晴不敵馬來西亞，無緣搶金。（譚宇哲攝）

世大運羽球混雙準決賽今天上午9時開打，我國王齊麟、李佳馨以21比14、21比13直落二擊敗俄羅斯組合，挺進金牌戰，李洋、許雅晴面對馬來西亞則14比21、16比21連失2局，無緣搶金。

(中時)