中元祭 武術節拳腳生風

虎尾中元節結合武術齊登場。（許素惠攝）

小朋友為中元武術節暖身。（許素惠攝）

雲林縣虎尾與西螺也是武術之鄉，虎尾鎮公所結合中元祭，與鳳山館武術藝文推廣協會合作9月2日要舉辦第四屆虎尾中元祭武術節，各門派先為節慶暖身。

虎尾鎮長林文彬指出，流傳已久的俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」，有一說證明當時虎尾民風剽悍，習武之人眾多且團結保衛家園對抗外來勢力，另當地的廟宇也都設有武館組織，使得當時虎尾有拳頭窩之稱。

林文彬說，武術節當天，將有目前保存較為完整的宋江陣登場，鳳山館的各式兵器拳路展演，有少林槍、關刀、齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等等的各式武術。另外還有王淑媚老師所指導的濁水溪藝術舞蹈團，陳英鵬老師所帶領的虎科大太極拳、崙背國小的武術班等各式武術、舞蹈表演。

武術師傅周士翔表示，虎尾目前有下溪大庄的詠春館、三塊厝的勤習堂、墾地的宋江陣、北溪的武野館、中溪的鳳山館、西安五間厝的白鶴陣、安溪的將軍班及國術館、下湳三合新吉興中則另有獅陣，虎尾二高師的縱鶴拳、武學博士陳明崙的猴鶴雙形拳亦聞名遐邇。

(中時)