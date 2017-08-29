大谷翔平將返投手丘先發 洋基總管可能到場

大谷翔平8月打擊手感火燙，而31日將重返投手丘。(美聯社資料照)

日本火腿「二刀流」大谷翔平1個多月前本季初登板投球，以他過往水準來說，表現可說是荒腔走板，也讓火腿教練團在選擇何時讓他再度登板，態度格外謹慎，如今他總算要重返投手丘，預定31日先發對戰軟銀，據日媒今(29日)報導，大聯盟包括洋基等8球團，很可能到場看他投球。

大谷翔平今年因右腳和左腳接連出狀況，影響出賽狀況，大多以打者之姿上場，唯一1場登板是在7月12日對歐力士，不過該役他僅投1.1局就失4分。隨後大谷沒再登板，不過打擊表現搶眼，8月單月打擊率高達3成89，並有2轟、16分打點，很有機會拿下8月MVP。

大谷在8月開始，陸續有在賽前進牛棚練投調整，日媒就曾猜測他有望在8月回投手丘，果真也預測成真。大谷接下來29日和30日，會以投手調整狀況為主；而他牛棚最多投58球，這次先發能投幾球？總教練栗山英樹表示，得看29日調整狀況，才能做決定。

值得注意的是，大谷在26日火腿與樂天交手時，包括道奇、遊騎兵、教士等8大聯盟球團，都有派人到場看大谷的身手，可料想得到大谷31日先發時，應該也會有來自不少大聯盟球團人員，緊盯他的表現。《日刊體育》報導，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)傳可能親自到場觀戰。

(中時電子報)