王丰：台地緣政治被陸磁吸 蔡如何華麗轉身？
作家王丰在臉書指出，他用「理性盲動」四字歸納金正恩掌權以來的行徑，他說金既理性克制又時而濫情理盲，可知金正恩受地緣政治綁縛的無可奈何。然而，他說蔡英文也存在這樣的無可奈何，但金想的是「統」，蔡想的是「獨」。他說台灣在地緣政治上已被大陸牢牢磁吸，蔡英文沒有機會脫離這巨強磁場，她僅有的選擇，是如何「華麗轉身」。
王丰稍早在臉書撰寫「從金正恩的『理性盲動』看蔡英文之何去何從」一文。他說蔡英文如果熟讀歷史，她應該知道中國治亂循環的歷史規律。此一規律，根本無人可以擊破。中國歷史上每當一個大皇朝興起之初，週邊的小朝廷、邊域小藩鎮，通常是敵不過中央皇朝的席捲的。
此外，他說中外的人都在恥笑金正恩，但王丰說讀了朝鮮史，金正恩並不可笑。他認為金正恩自認在做他為所當為之事。王丰指出，金正恩和他父祖一樣，固一世之雄也，他有一統朝半島的雄心，奈何其地緣政治宿命，豈是「一世之雄」可以顛覆的。
王丰說金正恩既理性克制，又時而濫情理盲的種種舉措，可知金正恩受到地緣政治綁縛的無可奈何。他說蔡英文也存在著這樣的無可奈何，但金正恩想的是「統」，蔡英文想的是「獨」。
王丰說台灣在地緣政治上早被大陸牢牢磁吸，這個磁吸可比地球南北極的磁場。蔡英文沒有機會脫離這巨強磁場，她僅有的選擇，是如何「華麗轉身」。
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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