金泰希挺7月肚和Rain飛義大利 公公在旁照顧
南韓第一美女金泰希今年1月和Rain舉辦世紀婚禮，5月證實懷孕15週，現懷胎7月的她，和Rain在義大利旅行，預計之後飛往美國，而Rain的父親也一同隨行。
據《Dispatch》報導，網友目擊金泰希和Rain在義大利享受胎教旅行，同行的還有Rain的爸爸，懷孕7個月的金泰希肚子很大了，旅程中老公與公公都在一旁小心照顧，而結束義大利之旅後，她們也要飛往美國，據悉，因為Rain在美國有行程，所以就一起前往。
而Rain的經紀公司表示前往美國是有行程沒錯，但無法證實金泰希是否同行，不過從Rain的IG看來，他人目前正在義大利。
(中時電子報)
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