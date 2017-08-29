金泰希挺7月肚和Rain飛義大利 公公在旁照顧

金泰希被目擊和Rain在義大利旅行。(圖／翻攝自韓網)

南韓第一美女金泰希今年1月和Rain舉辦世紀婚禮，5月證實懷孕15週，現懷胎7月的她，和Rain在義大利旅行，預計之後飛往美國，而Rain的父親也一同隨行。

據《Dispatch》報導，網友目擊金泰希和Rain在義大利享受胎教旅行，同行的還有Rain的爸爸，懷孕7個月的金泰希肚子很大了，旅程中老公與公公都在一旁小心照顧，而結束義大利之旅後，她們也要飛往美國，據悉，因為Rain在美國有行程，所以就一起前往。

而Rain的經紀公司表示前往美國是有行程沒錯，但無法證實金泰希是否同行，不過從Rain的IG看來，他人目前正在義大利。

(中時電子報)