世大運》武術再得牌 許凱貴南拳南棍奪金

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

許凱貴在南拳套路中以9.56分，加上南棍分數9.62分，一舉奪金。（莊旻靜攝）

台灣武術好手許凱貴代表中華台北，參加2017台北世大運武術項目的男子南拳/南棍全能賽，先在27日的南棍套路中拿下9.62高分排第一，今天（29日）又在南拳套路拿下9.56分，順利奪金。

許凱貴擅長南拳，在賽前就被視為奪金熱門人選，他曾說家中開宮廟，在此次世大運套路賽事中，融合宮廟文化。許凱貴在27日的南棍套路中，就已領先排第二名選手0.24分，今天更以9.56分，領先各國好手，獲得全場觀眾掌聲、喝采。

世界大學運動會在本屆首次納入武術項目，台灣已有4名選手在前2天賽事桌奪牌，包含蔡澤民在男子長拳項目獲銅、陳宥崴在男子太極拳/太極劍全能賽奪銀、陳宜盈在女子太極拳/太極劍全能賽得銀、陳暐婷在女子散打52公斤賽事中得銅，加上許凱貴，目前總共進帳1金2銀2銅。

另名武術好手林怡汝今（29日）晚還將在女子散打60公斤決賽中，與中國選手蔣先婷爭奪金、銀牌，可為台灣再奪下1面獎牌。

(中時)