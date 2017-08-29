翁詳恩、陳朝詠造園景觀全國賽 雪恥奪銀
翁詳恩、陳朝詠去年參加全國技能競賽「造園景觀」職類，連分區賽都無法晉級，下定決心一再苦練，不分寒暑在園藝工場與泥土、磚塊、樹木花草為伍，提升精準度、抗壓力，今年晉級全國賽，成功獲得該職類的銀牌殊榮。
翁詳恩、翁詳恩考上北科大附屬桃園農工園藝科，這2名同班同學成為最佳搭擋，一起參加「造園景觀」的培訓，彼此互補、加油打氣，去年在分區賽僅拿到第4名，今年加強苦練，成功復仇奪銀。
「造園景觀」競賽，主要依大會所提供的設計圖及石材、木材、竹材、磚材及植物等材料，在規定的時間內建造庭園，展現鋪面、牆、階梯、木材構造及水景等景觀元素，考驗選手掌握時間、精準度及抗壓力。
選手必須要在豔陽戶外下，長時間彎腰練習，比賽的精準度更在0.2公分以內，選手必須吃苦耐勞、細心，才能勝任。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，桃竹苗分署藉由長期與各學校如桃園農工、南港高工、木柵高工、花蓮高工、大湖農工、永平工商等學校積極合作，共同培訓競賽選手不遺餘。希望透過材料、設備及師資的挹注，積極提升選手的實力，更藉由競賽場上的互相切磋，提升各職類的職業技能，喚起社會大眾與企業對職業技能的重視。
丁玉珍說，桃竹苗分署在這次競賽有149位選手晉級參賽，共拿下9金、12銀、9銅共30面獎牌的佳績，其中更在集體創作、外觀模型創作、配管與暖氣、美容、西點製作、西餐烹飪、冷凍空調等7項職類中奪得金牌。
(中時)
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