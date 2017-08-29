樹林兒童夏令營 百位萌娃展成果

樹林兒童夏令營成果發表，吸引大批民眾參與。（吳堂靖翻攝）

漫漫暑假何去處？為了讓小朋友在長達2個月的假期中，學習多元才藝，樹林區公所、圖書館樹林分館、濟安宮與樹林鄉土藝文協會合作，舉辦暑期兒童夏令營，開設舞蹈、科普、烹飪等豐富課程，近日舉辦成果展，舞蹈班小朋友扭腰擺臀，可愛模樣吸引民眾搶拍。

兒童夏令營課程多元，包含舞蹈、魔術、繪畫、語言等課程，由於課程主打高品質、低花費，每年吸引大批家長排隊報名，今年開設27班，參與人數逾800位，成果發表日於南亞塑膠公司舉行，分為靜態作品展示區與動態成果表演場地，舞蹈班小朋友熟記舞步、展現絕佳默契，現場歡呼聲不斷，氣氛歡樂。

樹林區長林耀長表示，感謝3個協辦單位一起合作，暑期兒童夏令營提供小朋友學習才藝的課程，也能減輕爸媽暑期的煩惱，公所也安排替代役協助課程進行，讓小朋友更快進入狀況，期盼大家都能度過一個充實開心的暑假。

(中時)