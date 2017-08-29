芬普尼毒蛋 朱立倫：恐是長期存在問題

芬普尼毒蛋流竄全台，新北市長朱立倫29日在市政會議表示，芬普尼蛋恐是長期存在，他要求有關單位利用此次機會，徹底解決問題，避免造成市民恐慌，也要求明日開學，學校不能使用問題產品，確保學童安全。

朱立倫說，雞蛋是民眾每天消費的重要食品，早期存在的毒雞蛋，大部份已被民眾消費、食用，關鍵是從今以後應全面遏止，別再有任何雞蛋出現殺蟲劑殘留問題，有關單位利用這次機會，與農委會積極合作，強化源頭管理，從養雞場及雞蛋生產地解決問題，中下游廠商也要全面回收。

(中時)