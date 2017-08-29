狗醫生令人更自在助療癒
台灣動物輔助活動及治療協會(Formosa Animal-Assisted Activity & Therapy Association，FAAATA；俗稱台灣狗醫生協會)志工，帶著狗醫生大使Dr.Luna & Dr. Lubi到雲林縣虎尾若瑟醫院護理之家與住民溫馨互動，讓阿公阿嬤們感受到動物對人類的無條件之愛，體會狗醫師帶給人們身、心、靈依賴與釋放的醫療奇蹟。
阿公阿嬤們親密的喊著狗醫生的名字，一起玩餵食和套圈圈的遊戲，原本肅穆的神情顯得自然愉悅，平時僵硬的肢體、聲調與動作也變得輕巧、柔軟、溫和，整個上午護理之家都洋溢著幸福和喜樂的氛圍。
狗醫生雖然帶給爺奶深具療癒的效果，服務卻是義務免費，飼主與愛犬組成狗醫生大使團隊共同出勤。
志工指出，狗醫生服務內容有陪伴活動及復健治療，在陪伴活動中服務長者們可獲得與動物相伴的樂趣，並增加他們被探視、得到關懷的機會，而復健治療則配合復健師的療程設計，協助進行患者復健，例如利用丟球、梳毛、撫摸狗兒、牽狗兒散步等等活動，服務對象自發性地增加局部或全身肢體活動度，或利用狗兒為話題與服務對象進行對話，剌激其口語運用，並且於無形間進行辨識個體、追溯記憶等剌激心智的練習。
狗醫生上場，飼主反而成了動物助手。不過也要隨時注意狗狗的狀況，與服務對象閒話家常，引導他們和狗狗互動。
(中時)
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