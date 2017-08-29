充滿負面思考、寢食難安 恐是腦部發炎

民眾對於求診精神科退避三舍，但越來越多身心失衡症狀經由精神科正確診斷與治療，能縮短折磨。一名中年女性從診所看到大醫院，從腸胃科、耳鼻喉科看到神經科都找不出病因，最後求診成大斗六精神科確診「焦慮性疾患合併身體症狀」。

成大斗六分院精神科黃智群醫師指出，54歲的陳女士個性較急、追求完美，為工作與家務盡心盡力，卻連續3個月頭暈、拉肚子，情緒緊張不安，睡眠與食慾大受影響，整天疲憊不堪，無法維持正常活動。

黃智群醫師說，陳女士一開始充滿猶豫與懷疑，覺得自己又沒有「瘋掉」，看精神科是對的嗎？他診斷其身體已處於慢性失衡，甚至發炎狀態，是「焦慮性疾患合併身體症狀」，開立抗焦慮藥物，並安排自律神經檢查。

陳女士接受治療的第一周狀況改善有限，一度想放棄治療，在醫師鼓勵及家人朋友的支持堅持下來，接受治療三周，身體不適、失眠、緊繃獲得改善，治療六周後，焦慮緩解；治療八周後回復病前正常狀態，相關身體檢查也確認正常，陳女士及家人終於鬆了一大口氣。

黃智群表示，此為典型的身心疾患，生理與心理的相互影響，造成各式各樣的身體不適與焦慮憂鬱現象，病人在各大醫院與不同科別中輾轉，過了數月甚至數年後，才到精神科求診，病患心力交瘁，甚至影響婚姻與工作。

黃智群說，現代人經歷經常性的壓力，加上不良生活習慣，自律神經系統、賀爾蒙處在高張壓迫下，讓身體一直處在「備戰」狀態，大腦無法休息放鬆，不斷發出危險訊號，充滿負面思考、寢食難安，甚至焦慮憂鬱，許多個案苦惱地說：「生活明明也沒什麼好擔心的，但就是控制不住焦慮，有時還會恐慌發作。」

黃智群指出，此時大腦就是處於發炎狀態，愈來愈多研究顯示，疲勞、缺乏動力、食慾不振、失眠、退縮、注意力不集中、記憶力不好、不明原因的疼痛、皮膚發炎等身心症狀，都與發炎有關。

他說，外在環境的壓力、感染、創傷會造成發炎物質產生，影響腦部的神經傳導或滋養物質，以及壓力賀爾蒙的調控，最終造成整體情緒、免疫、腸胃、心肺、皮膚等系統性的不適。

腦部發炎時，神經細胞持續受到破壞萎縮凋零，腦部功能愈來愈差，身體也承受許多氧化傷害加速老化，出現皮膚暗沉、肌肉痠痛、容易感冒、腸胃不適、胸悶氣促等症狀，預防與治療之道是改善生活型態。

黃智群醫師表示，藥物可促進神經細胞修復與彈性，生理回饋訓練則可調整自律神經失調，認知行為治療能改善長期不健康的思考模式與反應，多管齊下徹底做調整，整個療程二至三個月，便能見到較明顯的療效。

(中時)