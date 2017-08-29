世大運武術再得牌 許凱貴南拳南棍奪金

台灣武術好手許凱貴代表中華台北，參加2017台北世大運武術項目的男子南拳/南棍全能賽，先在27日的南棍套路中拿下9.62高分排第一，今天（29日）又在南拳套路拿下9.56分，雖以0.01分之差居第二，但成績加總達19.18分，遙遙領先其他選手，順利奪金。

許凱貴擅長南拳，在賽前就被視為奪金熱門人選，他曾說家中開宮廟，在此次世大運套路賽事中，融合宮廟文化。許凱貴在27日的南棍套路中，就已領先排第2名選手0.24分，今天更拿下9.56分，獲得全場觀眾掌聲、喝采。

馬來西亞選手李韋良在南棍項目奪下9.38分，南拳則以9.57分排第1，加總分數為18.85分，獲得銀牌；日本選手Yoshitaka ASAYAMA則以總分18.74分奪銅。

世界大學運動會在本屆首次納入武術項目，台灣已有4名選手在前2天賽事中奪牌，包含蔡澤民在男子長拳項目獲銅、陳宥崴在男子太極拳/太極劍全能賽奪銀、陳宜盈在女子太極拳/太極劍全能賽得銀、陳暐婷在女子散打52公斤賽事中得銅，加上許凱貴的金牌，目前總共進帳1金2銀2銅。

另名武術好手林怡汝今（29日）晚還將在女子散打60公斤決賽中，與中國選手蔣先婷爭奪金、銀牌，至少可在為台灣奪下銀牌。

(中時)