回應北韓試射 南韓派出F15K戰鬥機展示壓倒性武力
南韓為了回應北韓今早再度試射飛彈的挑釁舉動，在兩韓邊境附近的太白市(Taebaek)舉行軍演，意圖展示「壓倒性」武力。
在北韓再度試射飛彈幾小時後，南韓總統文在寅下達了軍演的命令。南韓出動4架F15K鷹式戰鬥機，近距離投擲8枚MK84多用途炸彈。南韓國家安全委員會在北韓試射後也舉辦了緊急會議，譴責北韓在多次嚴正警告後，還是再度發射導彈、違反聯合國準則。
在今早的北韓試射後，南韓外交部長康京和(Kang Kyung-wha)和美國外交部長提勒森(Rex Tillerson)也立即互通電話，雙方同意在聯合國安全委員會中，提議對北韓實施更多制裁。
(中時電子報)
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