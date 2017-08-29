奧運金牌許淑淨 世大運研討會談心得

奧運金牌選手許淑淨於世大運學術研討會分享身兼運動員與學生身分的心得。(國際學術研討會提供)

全球學術界囑目、為期4天的「2017世大運國際體育學術研討會」， 27日在台北市立大學隆重開幕。這場國內史上最大型國際體育學術研討會，邀請全球數百位各地頂尖體育界學者來台交流，因傷缺席世大運比賽的奧運舉重金牌選手許淑淨出席開幕座談會，分享身兼學生與運動員的甘苦心得。

這場座談會由國際大學體總（FISU）教育委員會主席Verena Burk親自主持，邀請到許淑淨、全美大學體育協會（NCAA）主席Mark Emmert與歐洲學生運動員協會主席Laura Capranica，分別從台灣、美國、歐洲等不同角度，探討學生運動員雙軌職涯的優勢與困難。

許淑淨勉勵在場其他學生運動員，應該拿出訓練時全力以赴的精神，運用在求學上。(國際學術研討會提供)

在場來賓一致認為，學生運動員最大的困難，往往在於無法兼顧學業與訓練壓力。Laura Capranica指出，在歐洲，尤其是部份運動項目例如滑雪等，往往出現學校在這個國家，但訓練地點得跑到另一個國家去的情況，運動員們不僅要克服距離與時間的問題，甚至還有不同國家語言的差異。因此，協會須協助在學的運動員解決學業問題，例如安排就近學校修習學分等。

許淑淨目前正攻讀博士班，同樣身兼學生與運動員雙重身分，她表示，非常感謝國訓中心與學校在時間上的配合與安排，讓她可以兼顧學業與訓練。她勉勵在場其他學生運動員，應該拿出訓練時全力以赴的精神，運用在求學上，努力不懈，才能順利完成學業。

提到未來職涯規劃，許淑淨表示將往運動教練的方向邁進，尤其是選手們遇到低潮或是受傷時該如何重新站起來，她希望將自己的經驗傳承給後輩。當主持人Verena Burk問到，如果必須轉換跑道進入職場時，運動員擁有那些優勢？許淑淨認為，運動訓練是一段自我挑戰與努力的歷程，優秀的運動員一定都擁有堅持到底、不斷挑戰自我的精神。因此，論任何工作，這樣的特質都會是成功的必備要素之一。

NCAA主席Mark Emmert也認為，現在的年輕人，普遍較為缺乏溝通技巧、團隊合作精神及領袖特質，但在體育運動中，尤其是團體運動，可以強化這些能力，因此運動員進入職場中，更容易脫穎而出。

世大運研討會開幕座談會，由國際大學體總（FISU）教育委員會主席Verena Burk親自主持。(國際學術研討會提供)

世大運國際研討會舉辦期間為8月27日至8月30日，每天舉辦多場不同主題與面向的學術議題與探討，期望透過不同的國際觀點，提升與世界接軌的體育學術能力，讓世界看見臺灣體育的學術成就。

(中時電子報)