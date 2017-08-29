奧運金牌許淑淨 世大運研討會談心得
全球學術界囑目、為期4天的「2017世大運國際體育學術研討會」， 27日在台北市立大學隆重開幕。這場國內史上最大型國際體育學術研討會，邀請全球數百位各地頂尖體育界學者來台交流，因傷缺席世大運比賽的奧運舉重金牌選手許淑淨出席開幕座談會，分享身兼學生與運動員的甘苦心得。
這場座談會由國際大學體總（FISU）教育委員會主席Verena Burk親自主持，邀請到許淑淨、全美大學體育協會（NCAA）主席Mark Emmert與歐洲學生運動員協會主席Laura Capranica，分別從台灣、美國、歐洲等不同角度，探討學生運動員雙軌職涯的優勢與困難。
在場來賓一致認為，學生運動員最大的困難，往往在於無法兼顧學業與訓練壓力。Laura Capranica指出，在歐洲，尤其是部份運動項目例如滑雪等，往往出現學校在這個國家，但訓練地點得跑到另一個國家去的情況，運動員們不僅要克服距離與時間的問題，甚至還有不同國家語言的差異。因此，協會須協助在學的運動員解決學業問題，例如安排就近學校修習學分等。
許淑淨目前正攻讀博士班，同樣身兼學生與運動員雙重身分，她表示，非常感謝國訓中心與學校在時間上的配合與安排，讓她可以兼顧學業與訓練。她勉勵在場其他學生運動員，應該拿出訓練時全力以赴的精神，運用在求學上，努力不懈，才能順利完成學業。
提到未來職涯規劃，許淑淨表示將往運動教練的方向邁進，尤其是選手們遇到低潮或是受傷時該如何重新站起來，她希望將自己的經驗傳承給後輩。當主持人Verena Burk問到，如果必須轉換跑道進入職場時，運動員擁有那些優勢？許淑淨認為，運動訓練是一段自我挑戰與努力的歷程，優秀的運動員一定都擁有堅持到底、不斷挑戰自我的精神。因此，論任何工作，這樣的特質都會是成功的必備要素之一。
NCAA主席Mark Emmert也認為，現在的年輕人，普遍較為缺乏溝通技巧、團隊合作精神及領袖特質，但在體育運動中，尤其是團體運動，可以強化這些能力，因此運動員進入職場中，更容易脫穎而出。
世大運國際研討會舉辦期間為8月27日至8月30日，每天舉辦多場不同主題與面向的學術議題與探討，期望透過不同的國際觀點，提升與世界接軌的體育學術能力，讓世界看見臺灣體育的學術成就。
(中時電子報)
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