女性遊韓增8成！最懂女人心的6間高人氣飯店

亞洲排名第一名的的韓國空中花園東大門金斯敦酒店，為女性打造夢幻的公主雙床客房。(圖/樂天旅遊提供)

蟬聯關島、夏威夷地區冠軍的奧特里格海灘度假村不僅地理位置方便，更擁有讓人心動的無敵海景。(圖/樂天旅遊提供)

和閨蜜、母女結伴度假的最大好處，就是旅途中能盡情購物、吃喝玩樂、暢所欲言。根據日本線上旅遊網最新調查，今年赴韓行程人氣最高，總體女性共遊住宿人、天數相乘成長8成；而旅程中住宿環境也是影響旅行的滿意度，以下就來看看6間最懂女人心的高人氣飯店，如何滿足女性出遊最重視的5大需求。

排名第二的首爾明洞羅伊薩爾飯店，下樓直接進入首爾最熱鬧的明洞商圈，還直通首爾明洞地鐵站。(圖/樂天旅遊提供)

登上亞洲區第三名的台北大倉久和大飯店，以交通便利、房間舒適、備品品質高，最為讓住客滿意。(圖/樂天旅遊提供)

樂天旅遊訂房網針對今年夏天熱門的亞洲、夏威夷、關島三大地區，公布「女性共遊人氣飯店排行榜」，上榜的飯店滿足結伴旅遊女性最在意的時尚裝潢、絕美景觀、紓壓設施、便利交通、近購物中心等5大需求。

本次排名屬韓國今年人氣最高，總體女性共遊住宿人、天數相乘，大幅成長8成。韓國「空中花園東大門金斯敦飯店(Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun)」，以粉紅色夢幻公主雙床和飯店與購物中心共構兩大特色，奪下排行榜第一名。飯店位於東大門現代百貨(Hyundai City Outlets)的高樓層，女性朋友可輕鬆下樓購物，逛累了再上樓休息，加上距離知名購物中心美利來(Migliore)等購物大樓也不遠，非常適合愛血拼的女性住宿於此。

拿下女性共遊最愛飯店第二名的「首爾明洞羅伊薩爾飯店(Loisir Hotel Seoul Myeongdong)」，位在韓國首爾最熱鬧、好逛的明洞商圈，以方便掃貨為最大特色，飯店樓下就是各大韓系化妝、保養品牌的一級戰區，方便女性朋友就近購物。此外，從羅伊薩爾飯店還可直通首爾明洞地鐵站，可轉乘其他景點，擁有絕佳地理位置。

名列亞洲第三的是台灣「台北大倉久和大飯店(The Okura Prestige Taipei)」，在軟體、硬體設施上雙雙獲得讚譽，飯店不但貼近中山商圈以及小籠包名店，一樓就可採買人氣鳳梨酥伴手禮，讓房客大讚，「是亞洲地區目前為止住過最棒的飯店。」飯店附設的紓壓設施，如樓頂的露天溫水游泳池，以及能一邊享受夜景的三溫暖，吸引不少住客帶母親、朋友一同前往住宿。

夏威夷威基基公園酒店在網路上，被女性住客讚為「女性友善飯店」。(圖/樂天旅遊提供)

關島希爾頓飯店擁有包括無邊際泳池在內五種不同泳池，鄰近處也能泛舟、浮潛。(圖/樂天旅遊提供)

另關島的奧特里格海灘度假村(Outrigger Guam Beach Resort)，繼去年奪冠之後，今年再度蟬聯本排行榜第一名。該飯店座落杜夢灣，從面海客房的陽台望去，美麗的天空與海景一覽無遺，可欣賞浪漫夕陽。飯店還直通購物中心，過馬路就是免稅精品店，徒步範圍內擁有許多餐廳及觀光景點，同樣也以交通方便取勝，多項優點讓房客回味：「下次去關島還要再住一次！」

在夏威夷威基基公園酒店(Waikiki Parc Hotel)，被女性住客譽為「女性友善飯店」，飯店內因為有會說日語的接待人員，抓住日本女性的心；飯店還設有戶外泳池，住客能於游泳時，欣賞壯觀美景。

排名第三、位在關島的希爾頓飯店(Hilton Guam Resort & Spa)，擁有女生朋友最愛的無邊際泳池，不管母女或是閨蜜，都能在這宛如明信片的風景裡大拍特拍；飯店內設有包含無邊際泳池、滑水道在內的五座泳池，讓住客盡情享受，一點也不無聊。且飯店緊鄰大海，方便住客前往泛舟、浮潛；雖然飯店離市區稍遠，仍因安靜與豐富設施，深獲女性住客喜愛。

(中時電子報)