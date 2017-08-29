消防車趕赴火場遭撞 3人受傷

新北市消防局1輛救災車今天凌晨出勤時遭自小客車撞上，所幸人員受傷送醫無大礙，清晨已恢復交通流暢。（蕭承訓翻攝）

新北市消防局1輛救災車今天凌晨出勤時遭自小客車撞上，所幸人員受傷送醫無大礙，清晨已恢復交通流暢。（蕭承訓翻攝）

新北市消防局1輛救災車今天凌晨出勤時遭自小客車撞上，所幸人員受傷送醫無大礙，清晨已恢復交通流暢。（蕭承訓翻攝）

新北市消防局1輛救災車今天凌晨出勤時遭自小客車撞上，所幸人員受傷送醫無大礙，清晨已恢復交通流暢。（蕭承訓翻攝）

新北市消防局1輛救災車今天凌晨出勤時遭自小客車撞上，所幸人員受傷送醫無大礙，清晨已恢復交通流暢。（蕭承訓翻攝）

新北市板橋區縣民大道三段一處民宅，今日凌晨3時許傳出火警，新北市消防局獲報派遣多輛消防車及救護車輛趕往，其中1輛隸屬國光分隊消防車在行經漢生東路、中山路一段時，遭林姓男子所駕駛的轎車撞上，消防車再失控撞斷號誌桿，造成2名消防員與轎車駕駛受傷，3人皆送往醫院救治，所幸都沒有生命危險。事發後，現場交通一度受阻影響，在交通義警及警方協助處理下，已在清晨恢復交通流暢。

(中時)