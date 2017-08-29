忘年交 陸中宣部長7年7會台灣女孩
台灣民眾鮮少與大陸高官有「私交」，不過一位台灣18歲的高二女孩黃繹心，與中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長劉奇葆，已擁有七年的忘年交情，並時常書信往來，日前兩人在北京再度相見歡，劉奇葆當面鼓勵台灣女孩到大陸念大學，並稱讚她是「兩岸交流的小使者」。
劉奇葆2010年還是四川省委書記時，曾率團訪台，當時在南投縣埔里小學與黃繹心初次相識，中國台灣網報導，七年來，在台灣、成都、北京，這已是兩人第七次相會，上次見面是2014年7月。這些年間，兩人還常通書信，互寄祝福。
報導指出，劉奇葆與黃繹心26日下午再次在北京碰面，兩人相談甚歡，黃繹心一見到劉奇葆說到：「劉爺爺，您還是那麼精神，一點都沒變」，劉奇葆握著繹心的手說，「三年不見，繹心又長高了。」
劉奇葆問到，「上次見面你說上大學要考北京大學，準備得怎樣了？」，黃繹心說，「我現在目標是廈門大學了。」劉奇葆說，「廈大也很好，校園環境好，距離台灣也近。大陸的條件很好，歡迎你來讀大學。」
劉奇葆還向黃繹心介紹了大陸經濟的飛速發展，高鐵、網購、電子支付和共享單車，被網友稱為「新四大發明」，儼然成為中國新名片，在世界上都處於領先地位，彰顯了大陸經濟發展欣欣向榮的態勢。他誠摯希望黃繹心來大陸上大學、大學畢業後在大陸就業，也期盼更多台灣同胞來大陸就學就業。
「你算是兩岸交流的小使者了，以後要經常來大陸，也希望更多的台灣青少年、學生到大陸生活學習，感受大陸的文化氛圍和經濟發展變化，把在大陸的感受分享給更多的台灣同胞」，劉奇葆說。
(旺報)
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