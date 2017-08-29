晨喚無回應 家人開門驚見少女墜樓亡

陳姓少女從8樓住處墜落1樓，當場身亡。（譚宇哲翻攝）

今天上午9時許，新北市淡水區中山北路三段一處社區大樓驚傳少女墜樓，15歲陳姓少女不明原因突然從8樓住家房間墜落1樓，警消獲報到場，發現少女，頭蓋骨碎裂，腦漿溢出，明顯死亡，警方正進一步釐清少女墜樓原因。

陳女的家人向警消表示，今天上午在房門外叫陳女起床，10分鐘後進房間查看，發現陳女不在房間，赫見窗戶打開，趕緊向下查看，才發現陳女已墜樓。

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(中時)