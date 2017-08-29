颶風重創美國德州 長榮再取消休士頓航班

美國德州因受哈維颶風侵襲影響，當地傳出嚴重災情，休士頓機場因連外道路積水中斷，故宣布關閉時間由原本當地時間28日中午12時延後至31日中午12時。長榮航空宣布，配合當地機場關閉措施，再取消8月29、30日往返休士頓BR52/BR51航班。

長榮航空表示，最新航班異動訊息，可至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。

(中時)