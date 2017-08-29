詹詠然混雙退賽 柯文哲被流彈掃到

台北市長柯文哲到詹詠然臉書留言「恭喜」，被網友吐槽。（截自詹詠然臉書）

詹詠然（左）與謝政鵬在世大運網球混雙搭檔，媒體形容是「世仇組合攜手為國 」。（報系資料照 李弘斌攝）

網球好手詹詠然，（昨）28日與妹妹詹皓晴攜手摘下世大運網球女雙金牌，卻因暈眩症發作，退出與謝政鵬搭檔的混雙4強賽，以銅牌作收。謝淑薇在臉書替弟弟政鵬抱不平，砲轟大詹是為了備戰美網才棄賽。貼文一出，引爆挺詹、挺謝兩派網路大戰，連台北市長柯文哲也被流彈掃到。

謝、詹兩家恩怨糾葛，網壇眾所周知，就連一般民眾，也略有耳聞，此番為了台北世大運，詹詠然和謝政鵬竟然搭檔混雙，被媒體形容是「世仇組合攜手為國」。

不過在詹詠然退賽後，謝、詹兩家不合再度浮出檯面，謝淑薇臉書說弟弟「即使前天在醫院吊點滴六個小時，還咳血，還是來到球場準備好，出戰。」並說「中暑（暈眩症）真的很嚴重，所以可以雙打打完，立馬趕飛機走了。」暗指詹棄賽是為了備戰美網。

詹家姊妹摘金後，台北市長柯文哲在詹詠然臉書留言「恭喜！」，立刻有網友回文表示，「市長不查一下水錶嗎」；「市長，混雙已入四強，藉口棄賽，怪怪的，要查清楚，以後要簽切結書，騙只能一次，你上次說的喔。」；

「進四強結果棄賽 這有什麼好恭喜的」；「市長，拜託你查清內幕」；甚至有網友酸「一日球迷喔你，柯市長」。

(中時電子報)