不滿301條款 川普心中仍想對陸祭出關稅懲罰

儘管美國貿易代表署已對中國啟動301條款，調查中國是否違反智慧財產權，美國總統川普心中真正想要的仍是對中國大陸祭出關稅懲罰，藉以懲罰和制約中國對美貿易的不公平做法表示強烈不滿。

美國新聞網站Axios 8 月27日率先報導，川普在白宮新幕僚長凱利上任第一周，於橢圓形辦公室告訴他的一些高級經濟顧問，因為美國未能對中國在貿易上採取強硬反制措施，中國正在嘲笑美國。原任國土安全部長的凱利於7月28日轉任白宮幕僚長。

根據Axios，凱利在橢圓形辦公室召集總統的高級經濟顧問研商川普政府計劃調查中國盜竊美國智慧財產權和技術的問題。參加會議的包括美國貿易代表萊特希澤，白宮國家貿易委員會主任納瓦諾，白宮全國經濟委員會高級顧問科恩，和現已去職的前白宮策士巴農。

川普在會上大聲抱怨，表示他上任6個月，但下屬卻一直未提出一個包含以關稅手段反制中國的建議。川普對凱利說，「我知道現在在這間房間裡有人很不高興。我知道有一些全球主義者在這個房間裡。他們不希望動用關稅手段。約翰(凱利)，他們不希望動用關稅，他們不希望關稅，但是，我告訴你，我要關稅。」

川普指的全球主義者應是對中國立場較溫和的前高盛總裁科恩。來自紐約猶太裔的科恩與川普女婿庫許納都不主張對中國在貿易上採取強硬手段。巴農、納瓦諾屬強硬派，萊特希澤的立場也傾向強硬。

報導指出，川普在確定大家清楚他的要求後結束會議；凱利表示擇期再召開會議進行研商。

Axios表示，白宮對該網站的上述報導內容未提出質疑；白宮一位官員對該網站表示，「總統在現行貿易問題上的綱領一直是明確的，有關具體的關稅和貿易交易問題討論也還在進行，且已經取得許多積極進展。」

美國有線電視新聞網等其他媒體後陸續從其他消息來源證實了這項報導。

川普在8月14日簽署備忘錄；8月18日美國貿易代表署正式啟動301條款對中國展開調查，同日，巴農遭革職，離開白宮。

川普在競選總統期間，再三批評前任的美國政府對中國過於軟弱，放任中國多年來對美國採取極不公平的貿易做法，造成美國重大利益損失，誓言他若當選，將對中國採取懲罰性貿易關稅來糾正這種惡劣狀況，並一度表示，美國應當對中國徵收高達45％的關稅。

但懲罰措施是否真能帶來效果，遭到學者專家質疑，擔心中國反而會採取報復行動。華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)中國研究項目副主任、中國企業與政治經濟計劃主任甘思德告訴本報，中美掀起貿易戰代價太高，雙方此刻都負擔不起，「對中國徵收關稅絕對不可能對美國帶來好處，反而會帶來重大破壞，衝擊也將不僅中美兩國而已」。

(中時)