讓小英「希特勒化」 國民黨團告蘇嘉全蔡其昌瀆職
立法院第三次臨時會繼續審查前瞻預算案，自昨天下午起24小時不斷電表決。國民黨團上午（29日）召開記者會抨擊，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌扭曲「一事不二議」規範，封殺所有在野黨委員提案，以「開快車」方式包裹表決通過民進黨團提案，因此將具狀至台北地檢署控告兩人瀆職。
「國會已死！民主已死！」國民黨團書記長林為洲指出，蘇嘉全、蔡其昌是經立委投票產生的院長、副院長，卻違反議事中立的主席職權；國民黨團上萬提案刪除預算幅度皆不同，蘇、蔡竟只處理民進黨團的提案，不處理其他立委依法連署的提案，國民黨團堅決不承認此會議法律效果。
總召林德福抨擊，民進黨急於通過前瞻預算，逕自扭曲《立委職權行使法》以及《立法院議事規範》，蘇嘉全、蔡其昌以「開快車」方式包裹表決通過民進黨團提案，閹割所有立委提案權，創下最惡慣例，成為台灣民主歷史罪人。
立委賴士葆表示，民進黨「開快車」趕在周四（31日）通過前瞻預算案，根本是失速列車撞山、撞懸崖，將把台灣撞到谷底；蘇嘉全、蔡其昌明確瀆職，「吃案」讓台灣走向獨裁化，更進一步將總統蔡英文希特勒化。
林為洲、林德福、立委張麗善等多位藍委，在記者會後隨即搭車前往台北地檢署，將具狀控告蘇嘉全、蔡其昌瀆職，盼法院能裁決前瞻預算案暫停執行。
國民黨團委任律師顏永青強調，在法律認知上，「一事不二議」是針對相同議案，然而在前瞻預算案中，在野黨提案明顯針對款、項、目、節，提出不同金額刪減，與民進黨團提案不同。以「一事不二議」阻擋在野黨提案、不表決，違反相關法律規定，將依法採取法律行動。
(中時)
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