文言文比例降至30％惹議 李艷秋諷：她說了算
12年國教課綱普通高中小組在課審大會提案，高中國文科文言文比例由45％至55％調降到30％，甚至票選出來的10篇推薦文言文中，還有一篇是日本人所寫，立刻引起眾人熱議，也讓資深媒體人李艷秋暗諷，「投票給她就是全權授權」。
李艷秋表示高中課綱要降低文言文比例到30%，還得唸日本人寫的漢文，以及學習「嫖來嫖去」造句，顯然對這些提案改革無言以對，此外則暗諷「她」要怎麼改都是代表多數執行改革，回顧一例一休、年改、非核、同婚等事件，有哪些是有反對聲浪出來就改革，所以國文和歷史課綱要改，即便連署陳情抗議都是徒勞無功，改不好還被扣上「中國餘毒」的帽子，因此呼籲大家別浪費心力，而這個「她」疑似就是在指總統蔡英文。
對於多數家長可能擔憂下一代國文程度倒退，李艷秋也呼籲勿過度擔憂，因為仍有一批「傻子」不計成本，努力為下一代國語文程度盡力，不過仍有多數網友不滿，留言痛批「下一步是焚書坑儒嗎」、 「改到最後台灣學子會亂亂的教育程度」。
(中時電子報)
關鍵字：李艷秋
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