陳瑜雎曉雯 兩華裔名模入選維多利亞祕密2017天使名單

入選今年維多利亞祕密時尚秀的兩位華裔名模：陳瑜（圖左）和雎曉雯（圖右）。（圖/網路照片）

據美國《時人》雜誌（People）報導，每年一度的時尚大秀、維多利亞的秘密時尚秀（Victoria's Secret Fashion Show），今年將於11月舉行，並於日前公布上場的天使名單，名單中除包含著名的超模姊妹貝拉（Bella Hadid）和吉吉·哈蒂德（Gigi Hadid）外，也發現有兩名華裔名模入選，一位是已在時尚界頗具名氣的大陸籍模特雎曉雯，另一位則是生長於巴黎、近期竄紅的新秀陳瑜（Estelle Chen）。這也是繼去年維密時尚秀選入劉雯、何穗、奚夢瑤、雎曉雯四人為天使後，又一次出現多名華裔臉孔在這個著名的舞台上。

身材火辣的超模姊妹貝拉（圖左）和吉吉哈蒂德（圖右），雙雙再度入選今年度維多利亞祕密時尚秀的天使名單。（圖/美聯社）

現年25歲、出生於陝西西安的雎曉雯，身高176公分，雖然身高比多數模特都小一號，但在前往紐約發展後，卻開啟她人生的另一個巔峰，被歐美各大品牌看中，成為Prada、LV、愛馬仕、Marc Jacobs等服裝與奢侈品品牌的走秀模特，也因逐漸累積的名聲，讓雎曉雯成為多本時尚雜誌的封面人物，去年更被選為歐萊雅（L'Oréal Paris）的全球代言人。雖然她的長相曾多次被大陸網友「質疑」，但就是因為有獨特的外貌，讓雎曉雯不僅躍上維密時尚秀，也成為時尚界「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）最愛模特之一。

二度入選維多利亞祕密時尚秀的超模雎曉雯。（圖/雎曉雯微博）

另一位則是年僅19歲的陳瑜，出生成長於法國巴黎，身高178公分，15歲那年報名參加Elite世界模特精英大賽，入選決賽前15強，獲得簽約進入模特兒圈。不過，真正讓她在時尚界倍受關注的，反倒是兩年後，替迪奧（Dior）的秋冬高級訂製服大秀走秀，成為當晚唯一一位華裔模特而成為焦點。很多人常拿她與前輩劉雯相比，但從陳瑜個人的社群網站中可看見，在走秀之外的她，其實與其他同齡女孩沒兩樣，而聽聞自己入選天使名單後，更激動地在Instagram上留下一長串的文字，對家庭和各個曾協助她的人表達感謝之意。

ready to dig in 😋 #oops Estelle Chen 陈瑜（@chen_estelle）分享的貼文 於 2016 年 10月 月 21 11:54上午 PDT 張貼

每年舉辦的維多利亞祕密時尚大秀，幾乎都由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）負責轉播，每年舉辦的城市都不一樣，足跡遍及美國和世界各大城市。時尚秀會挑選20位模特上台走秀，被稱為「祕密天使」（Secret Angels），模特出場時穿戴各種造型的巨型天使羽翼，伴隨著特邀音樂嘉賓的音樂，風情萬種地在伸展台上展現曼妙身材與新興的內衣款式，讓這場時尚秀成為媒體與娛樂圈關注的焦點。

(中時電子報)