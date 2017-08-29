陳瑜雎曉雯 兩華裔名模入選維多利亞祕密2017天使名單
據美國《時人》雜誌（People）報導，每年一度的時尚大秀、維多利亞的秘密時尚秀（Victoria's Secret Fashion Show），今年將於11月舉行，並於日前公布上場的天使名單，名單中除包含著名的超模姊妹貝拉（Bella Hadid）和吉吉·哈蒂德（Gigi Hadid）外，也發現有兩名華裔名模入選，一位是已在時尚界頗具名氣的大陸籍模特雎曉雯，另一位則是生長於巴黎、近期竄紅的新秀陳瑜（Estelle Chen）。這也是繼去年維密時尚秀選入劉雯、何穗、奚夢瑤、雎曉雯四人為天使後，又一次出現多名華裔臉孔在這個著名的舞台上。
現年25歲、出生於陝西西安的雎曉雯，身高176公分，雖然身高比多數模特都小一號，但在前往紐約發展後，卻開啟她人生的另一個巔峰，被歐美各大品牌看中，成為Prada、LV、愛馬仕、Marc Jacobs等服裝與奢侈品品牌的走秀模特，也因逐漸累積的名聲，讓雎曉雯成為多本時尚雜誌的封面人物，去年更被選為歐萊雅（L'Oréal Paris）的全球代言人。雖然她的長相曾多次被大陸網友「質疑」，但就是因為有獨特的外貌，讓雎曉雯不僅躍上維密時尚秀，也成為時尚界「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）最愛模特之一。
另一位則是年僅19歲的陳瑜，出生成長於法國巴黎，身高178公分，15歲那年報名參加Elite世界模特精英大賽，入選決賽前15強，獲得簽約進入模特兒圈。不過，真正讓她在時尚界倍受關注的，反倒是兩年後，替迪奧（Dior）的秋冬高級訂製服大秀走秀，成為當晚唯一一位華裔模特而成為焦點。很多人常拿她與前輩劉雯相比，但從陳瑜個人的社群網站中可看見，在走秀之外的她，其實與其他同齡女孩沒兩樣，而聽聞自己入選天使名單後，更激動地在Instagram上留下一長串的文字，對家庭和各個曾協助她的人表達感謝之意。
Can't believe it's happening... I'm incredibly happy to announce that I AM WALKING THE VICTORIA'S SECRET 2017 SHOW 💥💓 ✨ I'm so thankful for everything that has happened in my life so far, every person I've met during these past four years, my family (mum, dad, williams, you're the best) ❤️ and my friends who are always by my side no matter what. So many ups and downs but that's what makes this journey so special... Thank you to my agencies and agents for believing in me and for all the hard work, and for bearing my annoying questions all the time ;) without you it wouldn't have been possible and above all thank you to the @victoriassecret team @johndavidpfeiffer @ed_razek @10magazine @monica.mitro ❤️ for giving me the opportunity I dreamed about since I was 13 😭 can't wait to see you guys again ✨ you inspire girls to be the best version of themselves and you make our dreams become reality🌷 Thank you to my followers, even if I don't respond to all your DMs, I want to say that you guys make me smile all the time and you keep me motivated throughout this incredible journey... 💌 Work hard for your goals and stay humble ❤️ may all your dreams come true just like mine became true today... ☁️
每年舉辦的維多利亞祕密時尚大秀，幾乎都由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）負責轉播，每年舉辦的城市都不一樣，足跡遍及美國和世界各大城市。時尚秀會挑選20位模特上台走秀，被稱為「祕密天使」（Secret Angels），模特出場時穿戴各種造型的巨型天使羽翼，伴隨著特邀音樂嘉賓的音樂，風情萬種地在伸展台上展現曼妙身材與新興的內衣款式，讓這場時尚秀成為媒體與娛樂圈關注的焦點。
(中時電子報)
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