世大運》鄭怡靜拍落里奧銅牌 與韓國爭女桌金牌

世大運中華隊女子桌球好手鄭怡靜在四強賽擊敗對手，闖進決賽，開心躍起振臂歡呼。（陳信翰攝）

世界排名來到生涯新高第8的台灣桌球女單好手鄭怡靜，29日在世大運準決賽經過一番激戰後，4比1拍落去年里約奧運銅牌、北韓選手金宋愛，闖進決賽，成為世大運桌球女單第一人，稍後將在稍後與韓國選手田志希爭奪金牌。

鄭怡靜此役面對世界排名25的削球好手金宋愛，里約奧運大放異彩，擊敗江宏傑老婆福原愛，拿到銅牌，前兩局分別以11比3、11比8輕鬆勝出，第三局5比11被對手扳回一城，第四局又以11比5取得聽牌優勢，第五局雖一路落後，但鄭怡靜利用長抽短吊的方式讓對方疲於奔命，最終以扣殺11比9贏得勝利。

世界排名20的田志希，只花26分鐘即以11比9、11比2、11比4、11比7擊潰羅馬尼亞選手席寇絲，中午12點與鄭怡靜拚搶金牌。

(中時電子報)