南市二行程機車排煙超標且未定檢 10月起開罰
台南市政府環保局加強管制二行程機車排煙汙染，從10月1日起攔查檢測排煙超標且未完成當年度排氣檢驗的車輛，一律當場開單告發，並依排煙超標數值裁處1500元至6000元罰鍰，不再給予期限改善複檢的機會。
環保局統計，今年該局執行二行程機車排煙檢測，截至7月31日共攔檢1380輛，其中616輛排煙超標，均給予2星期的改善期限；其中有77輛沒有在期限內完成改善複驗，都依排煙超標高低程度，分別處1500元至3000元罰款。
環保局表示，該局補助二行程機車汰舊換新己數年，期間也不斷宣導已達成效，但仍有部分車主騎乘排煙超標的二行程機車，加重空氣汙染，為加強管制及落實機車定期檢驗觀念，從10月1日起將採取更嚴格措施，針對攔檢不合格但未完成當年度定期排氣檢驗的車主立即開罰。
(中時)
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