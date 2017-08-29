詹謝兩家情仇再起！謝淑薇轟詹退賽 曝弟咳血出賽

網球女將詹詠然，28號下午和妹妹詹皓晴聯手，出戰世大運網球女雙最終賽勇奪金牌，但因為暈眩症發作，退出混雙四強賽，讓搭檔謝政鵬相當傻眼。謝政鵬的姐姐，同時也是網球名將的謝淑薇在臉書開砲，認為詹詠然是因為美網才退賽，也表示自己的弟弟放棄美網，日前咳血、在醫院吊6小時點滴，還是出賽。

詹謝兩家情仇再起！謝淑薇轟詹退賽 曝弟咳血出賽

謝淑薇在臉書上表示，原本弟弟是要與張凱貞搭檔，因為兩人都放棄了美網，專心備戰難得在家鄉舉辦的賽事，但教練掛保證，說詹詠然絕對不會棄賽。她也指責詹，用身體不適當藉口，「我的弟弟即使前天在醫院吊點滴六個小時，還咳血，還是來到球場準備好，出戰。」聽到詹詠然退賽時，謝政鵬當場臉色鐵青，謝淑薇則認為詹的中暑太過巧合。詹詠然賽後接受治療而缺席記者會，由妹妹出面說明。

(中天)