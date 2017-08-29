抗議小英 屏東陳抗全數判決不罰

5月28日，總統蔡英文南下參加屏東演藝廳開幕，遭反對年金改革團體前往。屏東反年改聯盟召集人黃冬輝、退役少將李玉文、成員沈承鋒、邱占明、陳進添等5人當時與維安的警方發生肢體拉扯、涉嫌丟水瓶、泥塊，被依違反社會秩序維護法送辦。屏東地方法院簡易庭審理，認為證據不足，全數判決不罰。

屏東地方法院簡易庭認為，黃冬輝只有宣讀陳情書，李玉文呼籲群眾冷靜，沈承鋒、陳進添在錄像沒有丟擲行為，邱占明也沒有推擠情形，因此全數判決不罰。

(中時電子報)