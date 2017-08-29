瑪娃颱風最快明日生成 周五影響南台灣

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓1004百帕最快明日形成瑪娃颱風。（翻攝自中央氣象局網站）

氣象局表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓1004百帕，有發展為輕度颱風的趨勢，最快明天生成，成為今年第16號颱風「瑪娃」，目前預測，瑪娃颱風的外圍雲系可能在9月1日影響台灣地區，替東部及南部地區帶來降雨，也不排除路徑更往北偏，增加對台灣的影響。

氣象局預報中心課長陳維良表示，目前太平洋上有今年第15號的珊瑚颱風，不過珊瑚颱風距離台灣相當遙遠，大約4000公里左右，且未來移動方向將朝向北邊，對台灣沒有任何威脅。

陳維良指出，另外一個在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，正逐漸活動當中，由於海溫持續偏高，最快明日會發展成今年第16號颱風「瑪娃」(Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰)，預估其未來運動路徑可能會先向西通過呂宋島北部，再轉往香港方向，預計本周五(9月1日)，其外圍環流及外圍雲系有機會影響到台灣南部，以及東半部地區，不僅降雨會變明顯，海岸邊風浪也會增強。

陳維良表示，瑪娃的路徑隨著大範圍導引氣流的變動，仍然有可能往北調整，若往北偏，對台灣的影響將會變大，不過還須等到颱風正式生成，結構系統變完整，路徑掌握才會更明確。

(中時)