南韓：北韓兩坑道已完成第六次核試準備
根據《共同社》首爾報導，韓國情報機構「國家情報院」28日在非公開的國會情報委員會會議上報告，在北韓東北部豐溪里的核試驗場2個坑道「是已完成核試驗準備工作的狀態」。而日、美、韓則認為北韓將為即將到來的9月9日國慶節作出進一步挑釁行動，正在加強對豐溪里及導彈設施的監視。
如果北韓決定進行核試驗，將是去年9月9日之後首次實施，也是第6次。北韓今年7月兩次發射了洲際彈道導彈（ICBM），也有意見指出有可能實施用於搭載在ICBM上的小型化核彈頭的試驗。
韓國國防部也在7月向國會報告稱，兩個坑道「維持著隨時可以實施核試驗的狀態」。另外，據外交人士透露，近日北韓出現了可能在豐溪里坑道進行密封作業的動向。
(中時電子報)
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