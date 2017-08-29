南韓：北韓兩坑道已完成第六次核試準備

北韓最高領導人金正恩。（圖/勞動新聞）

根據《共同社》首爾報導，韓國情報機構「國家情報院」28日在非公開的國會情報委員會會議上報告，在北韓東北部豐溪里的核試驗場2個坑道「是已完成核試驗準備工作的狀態」。而日、美、韓則認為北韓將為即將到來的9月9日國慶節作出進一步挑釁行動，正在加強對豐溪里及導彈設施的監視。

如果北韓決定進行核試驗，將是去年9月9日之後首次實施，也是第6次。北韓今年7月兩次發射了洲際彈道導彈（ICBM），也有意見指出有可能實施用於搭載在ICBM上的小型化核彈頭的試驗。

韓國國防部也在7月向國會報告稱，兩個坑道「維持著隨時可以實施核試驗的狀態」。另外，據外交人士透露，近日北韓出現了可能在豐溪里坑道進行密封作業的動向。

(中時電子報)