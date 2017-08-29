北韓若再試射 日本可能非射下飛彈不可

8月12日日本在高知縣佈署愛國者三型飛彈。(美聯社)

今早北韓不但再度試射飛彈，飛彈還飛越日本國土，引發日本嚴正抗議，商業內幕(Business Insider)指出，下次北韓在試射時日本可能必須設下飛彈，以防止北韓獲得重要測試數據，並且嚇阻北韓。

北韓目前的飛彈發展已經到了無法滿足於只對天空進行試射的程度，為了進一步發展飛彈，現在北韓必須要開始發射長程飛彈、模擬真實彈道，而基於其地理位置，這些飛彈就會飛越鄰國。

日本政府對今早北韓飛彈試射穿越其國土，表示這是前所未有、嚴重的威脅，日本首相安倍晉三表示將竭盡努力保護人民安危。

今早的北韓試射事實上不只威脅到了日本，也是非常明顯的軍事挑釁，美國和南韓目前正在舉行軍演，而美國和日本則是剛舉辦完名為「北方毒蛇」(Northern Viper)的聯合軍演，日本也剛測試完愛國者三型飛彈防禦系統。

美國和日本都有能力射下北韓的飛彈，美國和日本海軍都有搭載神盾雷達的導彈驅逐艦，兩軍可在這些船上搭載SM-3飛彈。只要這些船能在正確時間待在正確的位置，美國和日本都能射下一些北韓飛彈。這將能大挫北韓試射飛彈的銳氣，日本也能向北韓表明，日本不會容忍這種危險的挑釁。

(中時電子報)