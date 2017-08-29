宜蘭當地大藥頭簡文龍，前年因懷疑陳姓小弟私吞貨物，率眾將他擄走並凌虐至死，並將屍體放入公墓的空棺掩埋；宜蘭地院依重傷害致死等罪將簡男判刑10年，高院今日改依傷害致死等罪將他判刑8年6月，另9名共犯則各判處4年3月到8年4月不等刑期。全案可上訴。

39歲的簡男長期供應毒品給陳姓男子，前年5月他懷疑對方私吞一批毒品及雞血石等價值200萬的物品，因此放話要「教訓」陳男，他率領小弟將其擄走囚禁在工寮，隨即對陳男施以私刑加以凌虐，陳男因傷勢嚴重引發橫紋肌溶解症，導致全身循環衰竭死亡。

簡男等人先將屍體掩埋於工寮後方，隔天他因擔心東窗事發遭人發現，將屍體挖出夥同手下運至濱海公路旁的隱密公墓，將屍體藏在公墓的空棺內；警方據報展開追查，查出簡男藏匿處，大批員警攻堅將他順利逮獲。

宜蘭地院依重傷害致死等罪將簡男等10人各判處4年6月到10年不等刑期，但高院改依傷害致死罪將簡男等人各判刑4年3月到8年6月不等刑期，被訴遺棄屍體罪部分，因簡男等人有將屍體掩埋，因此改判無罪。全案可上訴。

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(中時)