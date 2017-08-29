結婚益健康！英研究：患心臟病存活率比單身高14％

研究發現，已婚者患病的存活率比單身者高。（圖/shutterstock提供）

不少人認為婚姻是愛情的墳墓，但以正面角度來看，結婚有助健康，罹病死亡率比單身者低上不少。英國一項研究指出，已婚人士若患心臟病，存活率比單身者高出14%。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國阿斯頓大學（ Aston University）針對2000至2013年間於英國就醫的患者進行研究，結果顯示，比起單身人士，已婚人士罹患心臟病的存活率高出14%、罹患高膽固醇存活率高出16%，糖尿病及高血壓則分別高出14%及10%。

領導研究的博士卡特（Paul Carter）指出，這份研究顯示，已婚人士有另一半的身心支持，會提醒他們吃藥、遵守醫囑，因此患病存活率會比單身者還高。

(中時電子報)