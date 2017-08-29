失業男強盜婦人 判刑7年2月定讞

台北市男子張家誠自稱因父親生病，他失業無能力負擔生活費用，去年侵入住宅並持刀脅迫婦人強盜財物，最高法院認為他的犯行沒有情堪憫恕之處，但考量他犯後坦承罪行，多次向被害人道歉已見悔意，今日依侵入住宅強盜罪將他判刑7年2月確定。

判決指出，33歲的張男因經濟困窘，竟在去年10月11日下午4點多，以口罩遮掩面容，持水果刀尾隨陳姓婦人進入她位於北市萬華區的住處大樓，在一樓電梯門前脅迫陳女恫嚇「我只要錢，把錢交出來」。

陳女因擔心生命安危被迫就範，將2600元現金及手機等財物交給張男後，隨即往大門處逃跑，張竟持水果刀在後追趕，並在樓梯間拉扯陳女，過程中她的左手遭刀割傷，所幸其他住戶進入大門，張男才慌忙逃跑，但遭熱心民眾當場制伏交警查辦。

高院認為，張男正值青壯，不思以正當管道獲取財物，竟侵入住宅強盜財物，且其犯行沒有可憫恕，不予減輕其刑，但考量他犯後坦承犯行、有悔意，將他判刑7年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)