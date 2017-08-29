昨是今非!？ 林全：核二2號機沒有啟動可能

位於新北市萬里的核二廠。（圖/台電公司提供）

行政院長林全今（29）日表示，核二廠2號機目前沒有任何啟動的可能性，也沒有納入台電的備轉容量計算，雖然有計入備用容量，但若要啟動需在窮盡一切方法，還是沒有其他電力來源的前提下。

林全今赴雲林西螺探視農民時受訪表示，如果未來假設電力有可預期的缺少時，包含某一些電廠發生重大的問題，在短時間內造成供需缺口，找不到其他更好的方式之後，將會再找其他替代電力。

核二廠要啟動，必須符合3要件，林全指出，首先，必須安全無虞；第二，窮盡一切方法後，還是沒有其他電力來源；第三，全民要有共識，在此3個前提下才會將核能視為最後手段。

至於9月財經內閣小改組的可能性，林全說，內閣的人事隨時都會檢討，但是目前並沒有任何改變的考量。

(工商)