因前瞻告蘇嘉全瀆職 林為洲：忍無可忍
國民黨不滿立法院包裹表決前瞻基礎建設條例預算案，今由黨團書記長林為洲等多人出面，向台北地檢署控告立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌涉嫌瀆職。林為洲表示，將堅持到底，為國會尊嚴、台灣民主憲政精神告到底。
林為洲表示，作為一個民進黨出身的院長、副院長，以號召民主成立新政黨為支持基礎的院長、副院長，竟然會做出最違背民主精神的事情，非常可悲，為台灣未來三權分立、國會監督行政權的民主基石感到非常悲觀。
林為洲說，作為一個在野黨，對毀憲破壞國會監督機制的事情忍無可忍，因此堅持狀告蘇嘉全、蔡其昌。
林為洲今與同黨立委費鴻泰、林德福、張麗善、吳志揚共赴北檢提告，眾人還頭綁「民主已死」的白色紙條，但在進入北檢時遭法警勸阻，林等人尊重地檢署規定，卸下紙條後入內遞狀。
告訴狀指出，行政院送交立院審議的前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，以8年共計8900億元高額編列，違反前瞻基礎建設條例「以4年為期程，預算上限4200億元」的規定，國民黨要求行政院退回重擬，蘇嘉全卻違背立院院長之責，配合民進黨以多數暴力方式，直接省略報告備詢程序，將預算案表決付委，嚴重侵害國民黨審議權，也使人民無法監督特別預算案。
國民黨認為，預算案付委後，蘇嘉全、蔡其昌違法援引立院議事規則，直接「包裹表決」民進黨提案，不表決國民黨提案，違背主持會議應嚴守中立等規範，更讓前瞻預算案未經過報告備詢及充分實質審議，程序上有重大瑕疵，將進一步侵害人民財產權。
告訴直指，蘇嘉全、蔡其昌已違背立院正副院長職責及義務，擅自浪費公帑，並直接、間接圖利地方特定派系政治人物背後的財團勢力，使地方派系得以鞏固自身地位。
(中時)
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