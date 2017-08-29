世大運》羽球混雙王齊麟李佳馨殺進決賽

台北世大運羽球項目29日在台北體育館舉行，中華隊李佳馨（後）、王齊麟（前）在混雙4強賽中，以直落二的成績打敗俄羅斯對手，闖入金牌戰。中央社記者吳家昇攝 106年8月29日

世大運羽球混雙四強賽一喜一優，王齊麟／李佳馨2比0擊敗俄羅斯組合，成功殺進決賽，但另一組李洋／許雅晴則敗給馬來西亞選手，無法實現金包銀的夢想。

王齊麟／李佳馨在面對俄羅斯選手的時候首局前半段落後，兩人在10比11時連下6分，逆轉超前，21比14搶下首局。次局，兩人憑靠絕佳默契打出12比2攻勢奠定勝利基礎，21比13獲得最後勝利。

李洋／許雅晴打來格外辛苦，首局一路落後，14比21先丟一局，第二局，兩人苦追至14比16，無奈抵擋不住對手的猛烈攻勢，16比21敗陣。

中華隊在羽球混雙項目連續4屆都能奪牌，過去最佳銀牌，倘若王齊麟／李佳馨能奪金，將可寫下歷史紀錄。

(中時電子報)