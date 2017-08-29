世大運》羽球混雙王齊麟李佳馨殺進決賽
世大運羽球混雙四強賽一喜一優，王齊麟／李佳馨2比0擊敗俄羅斯組合，成功殺進決賽，但另一組李洋／許雅晴則敗給馬來西亞選手，無法實現金包銀的夢想。
王齊麟／李佳馨在面對俄羅斯選手的時候首局前半段落後，兩人在10比11時連下6分，逆轉超前，21比14搶下首局。次局，兩人憑靠絕佳默契打出12比2攻勢奠定勝利基礎，21比13獲得最後勝利。
李洋／許雅晴打來格外辛苦，首局一路落後，14比21先丟一局，第二局，兩人苦追至14比16，無奈抵擋不住對手的猛烈攻勢，16比21敗陣。
中華隊在羽球混雙項目連續4屆都能奪牌，過去最佳銀牌，倘若王齊麟／李佳馨能奪金，將可寫下歷史紀錄。
(中時電子報)
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