今年秋天偏暖 氣象局：1至2個颱風侵台

今年夏天天氣炎熱，台北37度以上的日數多達19天，寫下新紀錄，氣象局預估，今年8月的均溫有機會再創下史上同期最熱紀錄，且未來兩周台北高溫仍可能高達36度。未來轉往秋天後，可能有1至2個颱風侵襲台灣，呼籲民眾嚴防秋颱共伴效應帶來的豪大雨。

氣象局指出，今年7月至8月太平洋高壓偏強，全台氣溫偏高，炎熱天數明顯偏多，其中台北日最高溫達攝氏37度以上的天數多達19天，多於平均值5.6天，創下自1897年台北設站以來，同期37度高溫日數最多的紀錄。整體而言，今年台灣8月均溫至今已高達29.61度，等8月過完，極有可能打破1998年8月所創的攝氏29.4度的紀錄。

氣象局預估，由於西北太平洋的海溫持續偏暖，台灣秋季氣溫與鄰近海域的海溫有高度正相關，因此預測台灣秋季氣溫以偏暖的機率較高，且9月、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，平均而言仍有1.2個颱風侵台，颱風若有機會接近台灣，須注意是否與東北季風產生效應，進而帶來豪大雨。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示， 8月高溫炎熱的情況還是會延伸到9月，當然不會向盛夏台北37度38度這麼高溫，不過以台北市而言，未來一兩周還是有35度36度的情況，屬於偏高的情形，10月份隨著東北季風漸漸增強，溫度可能會下降到33度32度。

呂國臣指出，秋季颱風對北部東北部東半部影響大，今年秋颱機率方面，9月可能有0.8個，10月則有0.4個，因此估計9月後可能還會有1到2個颱風影響到台灣，呼籲民眾要嚴防秋颱共伴效應。

(中時)