立院不斷電審前瞻 林全：不要為反對而反對

立法院臨時會為加速前瞻特別預算案審議，24小時不斷電表決。行政院長林全今（29）日說，期待社會各界以理性方式審查，「不要過度杯葛，為反對而反對。」

林全今赴雲林視察納入前瞻水環境的湖山水庫第二原水管工程，他強調，前瞻基礎建設條例對我國整體建設非常重要，不管是水利設施或其他交通、城鄉建設等，都是非常重要的預算。

因此，林全希望，前瞻特別預算案能以理性方式審議，不要過度杯葛，為反對而反對，讓很多很好的計畫沒辦法實行，非常可惜，但審議進度還是尊重立法院，行政部門對立法部門應有的尊重還是要維持。

(工商)