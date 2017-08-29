花瓶嶼兩船相撞 船長落海下落不明

漁船相撞台籍船長落海！今天凌晨4時許，漁船新凌16號與立發1號在花瓶嶼西北西約7浬處相撞，立發1號當場翻覆，船上6位船員當場落海，對方船隻見狀趕緊施救，雖然5名船員已被救起，但船長卻已失蹤，海巡隊搭載海軍水下大隊前往搜索，但截至上午11點止，仍找不到船長林志男身影。

基隆海巡隊指出，當時船長與另名印籍漁工阿利當值，但為何會發生相撞事故，目前已將漁工阿利帶回海巡隊詢問釐清事故案情。

由於立發1號船長林志男下落不明，海巡出動PP-10033巡邏艇，空勤總隊協助出動直升機、搭配水下人員搜索，目前正全力搜救中。

(中時)