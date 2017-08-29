美網》莎娃復活 首輪擊敗第2種子哈麗普

莎拉波娃獲勝後非常興奮。(美聯社)

哈麗普(左)生涯從未打贏過莎拉波娃。(美聯社)

俄羅斯女將莎拉波娃獲得美網外卡參賽，單打首輪就遇到大會第2種子羅馬尼亞女將哈麗普，終場莎娃以6-4、4-6、6-3擊敗哈麗普。哈麗普原有機會登上球后，結果她生涯7次交手全數敗給莎娃。

莎娃開場就破了哈麗普第3個發球局，一路保發成功贏下首盤。第2盤哈麗普全力反撲，即使莎娃以4-1領先，但她關鍵時刻雙發失誤的老毛病再度發作，居然被哈麗普連追5局失掉第2盤。

決勝盤莎娃再度掌握先機，哈麗普開盤連失3局，但仍頑強抵抗，莎娃決勝的發球局差點被破，追成deuce之後才驚險獲勝。莎娃此役出現誇張的64次非受迫性失誤(哈麗普14次)，不過她在力量上佔有壓倒性優勢，60記致勝球令對手難以招架(哈麗普15記)。

遭逢15個月的禁賽之後，大家可能已忘記莎娃的實力，不過她的票房號召力依舊驚人，當晚在紐約的24000張門票被一掃而空。莎娃說：「唯有確實贏下比賽才能體會那種感覺，這時你才會明白一切的努力都是值得的。」

(中時電子報)