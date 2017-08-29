美網》莎娃復活 首輪擊敗第2種子哈麗普
俄羅斯女將莎拉波娃獲得美網外卡參賽，單打首輪就遇到大會第2種子羅馬尼亞女將哈麗普，終場莎娃以6-4、4-6、6-3擊敗哈麗普。哈麗普原有機會登上球后，結果她生涯7次交手全數敗給莎娃。
莎娃開場就破了哈麗普第3個發球局，一路保發成功贏下首盤。第2盤哈麗普全力反撲，即使莎娃以4-1領先，但她關鍵時刻雙發失誤的老毛病再度發作，居然被哈麗普連追5局失掉第2盤。
決勝盤莎娃再度掌握先機，哈麗普開盤連失3局，但仍頑強抵抗，莎娃決勝的發球局差點被破，追成deuce之後才驚險獲勝。莎娃此役出現誇張的64次非受迫性失誤(哈麗普14次)，不過她在力量上佔有壓倒性優勢，60記致勝球令對手難以招架(哈麗普15記)。
遭逢15個月的禁賽之後，大家可能已忘記莎娃的實力，不過她的票房號召力依舊驚人，當晚在紐約的24000張門票被一掃而空。莎娃說：「唯有確實贏下比賽才能體會那種感覺，這時你才會明白一切的努力都是值得的。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。