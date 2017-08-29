世大運》王子維擊敗五十嵐優 將與西本拳太爭金

王子維男單擊敗日本選手，將與西本拳太爭奪金牌。（鄭任南資料照）

背負男子單打最後希望的王子維，29日面對日本好手五十嵐優，整場比賽打來相當辛苦，兩局都鏖戰至「丟士」之後才各以23比21險勝，晚上將與另一日本好手西本拳太爭金。

世界排名12的王子維對上五十嵐優，首局兩人激戰至19平，王子維先搶下局點，但無十嵐優立刻扳平，來到21比21丟士局面，王子維連拿2分辛苦勝出。

次局，王子維17比19、19比20落後，此時王子維在滿場觀眾的加油吶喊聲中先將比數追平，然後在連得2分，苦戰後贏得最後勝利。

另一組四強賽，西本拳太21比19、21比14拍退泰國選手松努阿姆，將與王子維拚搶男單金牌。

(中時電子報)